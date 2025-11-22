Sem Vina e Pedro Raul, qual deve ser a escalação do Ceará contra o Mirassol?

O Ceará terá dois desfalques de peso contra o Mirassol na segunda-feira (24). O meia-atacante Vina e o centroavante Pedro Raul estão suspensos e terão que ficar de fora desse importante compromisso pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão.

A primeira alternativa para o técnico Léo Condé é manter a formação de 4-3-3 e escolher um substituto para Vina e outro para Pedro Raul. Neste caso, as principais alternativas seriam Lucas Mugni e Aylon, reservas imediatos do time.

Outro caminho seria repetir o que foi feito na partida contra o Corinthians, vencida pelo Ceará em plena Neo Química Arena. Naquela ocasião, ele abriu mão de um centroavante e dobrou a lateral-direita com Rafael Ramos e Fabiano Souza.

A tendência, portanto, é que Lucas Mugni seja titular no meio-campo. A dúvida central é se Léo Condé optará por escalar Aylon como centroavante, ou jogar com dois laterais. A definição só será divulgada uma hora antes do confronto.