Ceará não terá Vina e Pedro Raul contra Mirassol; veja desfalques, dúvidas e retornos

Equipes se enfrentam na segunda-feira (24) pela Série A do Brasileirão 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:02)
Jogada
Legenda: Vina e Pedro Raul desfalcam o Vozão
Foto: KID JUNIOR E THIAGO GADELHA / SVM

O Ceará terá dois desfalques importantes no setor de ataque para a partida contra o Mirassol, pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O meia-atacante Vina e o centroavante Pedro Raul estão suspensos para o jogo da próxima segunda-feira (24).

Vina foi expulso logo no início da partida contra o Internacional, na última quinta-feira (20), quando o Vovô acabou derrotado por 2 a 1. O meia recebeu o cartão vermelho ainda aos quatro minutos de jogo. Já Pedro Raul completou a série de três cartões amarelos.

A situação é bem semelhante à que aconteceu na partida contra o Corinthians, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Vovô venceu o time paulista em plena Neo Química Arena, sem contar com Vina e nem Pedro Raul.

DÚVIDAS E RETORNO PARA O TIME DE LÉO CONDÉ

Além dos desfalques já confirmados de Vina e Pedro Raul, outros dois jogadores são dúvida para a partida de segunda. O volante Fernando Sobral está em transição após se recuperar de uma lesão muscular e ainda não está confirmado para o jogo.

A outra dúvida fica por conta do atacante Pedro Henrique. O camisa 7 do Vozão deixou o gramado da Arena Castelão sentindo um desconforto, sendo substituído por Fernandinho. Ainda não há confirmação sobre as condições físicas do jogador.

Por outro lado, Condé terá um retorno importante para esta partida contra o Mirassol. O lateral-direito português Rafael Ramos cumpriu suspensão contra o Internacional e volta a ficar à disposição do técnico Léo Condé. Ele foi titular contra o Corinthians.

