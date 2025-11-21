Léo Condé defende Vina após expulsão e projeta pontuação do Ceará no fim da Série A

O Ceará perdeu para o Internacional por 2 a 1, na Arena Castelão, nesta quinta-feira (20), pela 34ª rodada da Série A. Em campo, o resultado foi muito condicionado a um lance no início do jogo: aos 4 minutos, o meia Vina foi expulso e dificultou os planos alvinegros. Apesar da situação, o treinador Léo Condé parabenizou a entrega coletiva e ressaltou que o camisa 29 não é o único culpado pelo revés.

“A gente lamenta muito o resultado diante do que aconteceu, a equipe se superou, lutou muito durante todo o jogo. É claro que o Vina é um jogador experiente, excedeu um pouco, talvez, no excesso de vontade e acabou sendo expulso. De uma certa forma prejudicou, mas a gente não pode colocar também só na conta dele, mas é claro que você jogar quase que o jogo inteiro com jogador a menos é bem complexo, mas a equipe conseguiu se mobilizar, tivemos que montar praticamente duas linhas de quatro, deixar o Pedro Raul um pouco mais avançado e tentar fechar bem a entrada da área, tirar também o jogo pelas laterais e buscar a opção que a gente tinha ali naquele momento [...] No fim, a gente estava um pouco sem força. É claro que a gente tentou buscar, mas os jogadores estavam muito desgastados, debilitados, já um pouco sem lucidez para tomar as decisões”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na tabela de classificação, o Vovô caiu para a 14ª colocação, com 42 pontos. Restando apenas quatro jogos, tem uma distância segura para a zona de rebaixamento, de seis, em um Z-4 aberto pelo Vitória-BA (36). Léo Condé projetou a pontuação final e a necessidade de mais uma vitória para cravar matematicamente a permanência, além de ainda garantir vaga para a Copa Sul-Americana.

“O campeonato é jogado rodada a rodada. Dentro dessa competição, quando a gente pegou a sequência no final do 1º turno, estava vindo de três derrotas seguidas e quando veio o cenário de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, a gente conseguiu vencer o Cruzeiro fora, empatar com o Flamengo e fazer um grande jogo contra o Palmeiras, então vamos passo a passo. A meta, com certeza, o quanto antes, é de fazer esse número (da permanência) que pode ser 45, 44 (pontos) ou talvez precisar de 46, não sei se 42 já é o suficiente para permanência, mas a gente quer buscar o ponto de permanência o quanto antes. Claro que a pontuação vai ficar bem ajustada ali para a permanência e talvez uma possibilidade de Sul-Americana, depende de outros resultados também. De quem vai ganhar a Copa do Brasil, envolve também o Atlético-MG na disputa da final da Sul-Americana semana que vem, mas neste momento o foco com certeza é garantir a pontuação que matematicamente garante o clube na elite o ano que vem”. Léo Condé Técnico do Ceará

O próximo compromisso é segunda (24), quando encara o Mirassol, às 19h, no Maião, pela 35ª rodada. Até o fim da competição, o Ceará ainda enfrenta Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (F).

Pontuação para permanência e Copa Sul-Americana

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem apenas 1,4% de chance de rebaixamento e 43% de possibilidade da Copa Sul-Americana. A entidade destacou que a pontuação mais segura para seguir na elite é de 44 pontos (7,9% de chance de cair), além de 48 para avançar à Sula (95,1%).

No momento, as vagas para a Sula é oferecida do 8º ao 13º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense e Corinthians disputam), da Sula (Atlético-MG está na final).

Pontuação para a Sul-Americana

48 pontos (95,1% chance de vaga): + 2 vitórias

47 pontos (78,6% chance de vaga): + 1 vitória e 2 empates

46 pontos (44,7% chance de vaga): + 1 vitória e 1 empate

45 pontos (15,8% chance de vaga): + 1 vitória