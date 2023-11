Sem vencer a seis jogos, Fortaleza tem segunda maior sequência negativa entre times da Série A

O Fortaleza, na Série A, já soma seis jogos sem vencer. Sendo a sua última vitória no jogo contra o já rebaixado, América-MG, quando venceu por 3 a 2. Desde então, o Tricolor não somou um resultado positivo. Nesse intervalo, a equipe ainda teve que enfrentar a LDU na final da Sul-Americana, jogo esse que também terminou empatado e o Leão ficou com o vice-campeonato. Quando iniciou a sequência negativa, o Fortaleza, ocupava a 6ª posição na classificação, na 26ª rodada. Com a sequência negativa, o time caiu para a 12ª posição, e se aproxima cada mais do Z-4.

O Leão soma cinco derrotas e um empate nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse ranking, o Fortaleza está empatado com o Botafogo, com a mesma quantidade de jogos sem vencer e está atrás somente do América-MG, já rebaixado, que tem uma sequência negativa de 13 jogos. Para a reta final do campeonato, o Leão ainda tem mais seis jogos pela frente e uma sequência complicada.

Na comissão técnica o discurso é de que o foco seja a vaga na Sul-Americana, na posição atual, o Leão garante vaga na edição de 2024 do torneio. O risco de rebaixamento passa bem longe do assunto no Pici. Segundo os matemáticos, o risco de rebaixamento é de 1%.

O Fortaleza enfrenta Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino nas próximas rodadas. O Cabuloso luta contra o rebaixamento, o Fogão tenta se recuperar e retomar à liderança do Brasileirão, assim como o Palmeiras, que luta para permanecer por lá e o Massa Bruta, que visa também o título da Série A.

O próximo compromisso do Leão, contra o Cruzeiro, no sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Para essa partida, o Tricolor terá seis dias para ase preparar.