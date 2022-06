Sem espaço no Fortaleza, Ángelo Henríquez encaminha saída para futebol polonês

O atacante chileno Ángelo Henríquez está de saída do Fortaleza. Sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o jogador entrou na mira do Miedz Legnica, da Polônia, e avançou no acordo. O Diário do Nordeste apurou que a gestão tricolor não irá dificultar a transferência.

O contrato no Leão é até o fim de 2022 e pode ser rescindido. O clube é detentor de 55% dos direitos econômicos, adquiridos com a Universidad de Chile-CHI.

A chegada ocorreu em julho de 2021, com alta expectativa pelo desempenho. Apesar das características de mobilidade e chance de atuar nos lados, não se firmou.

Legenda: Ángelo Henríquez foi convocado pelo Chile para jogos das Eliminatórias da Copa de 2022 Foto: Rodrigo Arangua / AFP

Ao todo, foram 20 jogos pela equipe leonina, com um gol. No ano vigente, participou de apenas duas partidas. A última foi em março, quando entrou no 2º tempo contra o Pacajus, no Campeonato Cearense, atuando por 46 minutos.

Interesse da Polônia

Com vasto currículo no futebol europeu, incluindo uma passagem pelo Manchester United, Ángelo Henríquez tem um perfil que agrada ao treinador Wojciech Łobodziński, do Miedź Legnica. Recém-promovido à elite da Polônia, o clube busca no mercado uma contratação com experiência.

O último time do atacante na Europa foi o Dínamo Zagreb, da Croácia. Entre 2014 e 2017, marcou 52 gols, sendo importante também na seleção do Chile. A informação do interesse foi divulgada pelo jornal Interia Sport.