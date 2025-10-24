Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para enfrentar Atlético-MG; veja relacionados

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Escrito por
e
(Atualizado às 14:48)
Jogada
Legenda: Ceará embarca para duelo contra o Atlético-MG.
Foto: Samuel Conrado/SVM

O Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira (24), no Aeroporto Pinto Martins, para Belo Horizonte. O técnico Léo Condé não terá Dieguinho e Marcos Victor à disposição para o duelo da 30ª rodada do Brasileiro. O técnico relacionou 23 atletas para disputa. Antes da viagem, o grupo finalizou as atividades no CT de Porangabuçu.

O zagueiro, que tratava um problema no calcanhar, iniciou os trabalhos em campo mas segue de fora. Já Dieguinho segue em transição. O Alvinegro segue em busca de se distanciar da zona de rebaixamento da competição.

O Ceará enfrenta o Atlético-MG neste sábado (25), na Arena MRV. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, vai ocorrer na Arena MRV a partir das 16h (de Brasília). 

VEJA RELACIONADOS:

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Fernando Miguel 
  • Laterais: Fabiano Souza, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas
  • Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Gabriel Lacerda e Éder
  • Meias: Richardson, Fernando Sobral, Zanocelo, Lucas Lima, Lucas Mugni e Vina
  • Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Fernandinho, Rodriguinho, Aylon, Lucca e Paulo Baya

Veja também

teaser image
Jogada

Em transição, Dieguinho e Marcos Victor seguem como dúvida no Ceará para jogo contra Galo

teaser image
Jogada

Haroldo Martins sobre permanência do Ceará na Série A: 'Esperamos conquistar o mais rápido possível'

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para enfrentar Atlético-MG; veja relacionados

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 19 minutos
Pierre em ação pelo Fortaleza

Jogada

Pierre deve ser titular no meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo

Jogador teve boa atuação contra o Cruzeiro

Fernanda Alves Há 2 horas
torcedores

Jogada

Fortaleza é alvo de processo do Decon por aumento no preço de ingressos para torcida do Flamengo

Equipes entram em campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro

Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste sábado (25), na Arena Castelão

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado

Jogada

Ceará viaja em voo fretado nesta sexta para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e dúvidas

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025