Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para enfrentar Atlético-MG; veja relacionados
Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV
O Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira (24), no Aeroporto Pinto Martins, para Belo Horizonte. O técnico Léo Condé não terá Dieguinho e Marcos Victor à disposição para o duelo da 30ª rodada do Brasileiro. O técnico relacionou 23 atletas para disputa. Antes da viagem, o grupo finalizou as atividades no CT de Porangabuçu.
O zagueiro, que tratava um problema no calcanhar, iniciou os trabalhos em campo mas segue de fora. Já Dieguinho segue em transição. O Alvinegro segue em busca de se distanciar da zona de rebaixamento da competição.
O Ceará enfrenta o Atlético-MG neste sábado (25), na Arena MRV. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, vai ocorrer na Arena MRV a partir das 16h (de Brasília).
VEJA RELACIONADOS:
- Goleiros: Bruno Ferreira e Fernando Miguel
- Laterais: Fabiano Souza, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas
- Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Gabriel Lacerda e Éder
- Meias: Richardson, Fernando Sobral, Zanocelo, Lucas Lima, Lucas Mugni e Vina
- Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Fernandinho, Rodriguinho, Aylon, Lucca e Paulo Baya
