Em transição, Dieguinho e Marcos Victor seguem como dúvida no Ceará para jogo contra Galo

A dois dias do duelo entre Ceará e Atlético-MG, válido pela 30ª rodada da Série A, o técnico Léo Condé ainda tem os atletas Dieguinho e Marcos Victor como dúvidas. Ambos estão em transição, mas até quarta-feira (22) fizeram apenas treinos físicos.

Os dois evoluem bem e os dois próximos treinos serão decisivos para saber se eles viajam ou não para Minas Gerais. O Diário do Nordeste apurou que o zagueiro Marcos Victor tem mais possibilidades de ficar apto até sábado. Ele tratou um problema no calcanhar, mas já fez trabalhos em campo desde a terça-feira (21).

O Ceará volta a treinar na tarde desta quinta (22), às 16h, em Carlos de Alencar Pinto, e Condé já terá a noção se ganhará algum retorno para encarar o Galo. O treino de sexta-feira (24) será pela manhã, porque à tarde o time viajará para Belo Horizonte. Se Marcos Victor tiver condições de jogo, deve ser reconduzido ao time titular, assim como Dieguinho.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Vovô viu os adversários que estão atrás dele na classificação do Campeonato Brasileiro se aproximarem e a distância para a zona de rebaixamento hoje é de apenas 4 pontos. O Alvinegro precisa, portanto, pontuar diante do Atlético-MG.