Seleção Brasileira se apresenta para amistosos na Data Fifa; veja convocados e jogos do Brasil
Seleção comandada por Carlo Ancelotti vai disputar os dois últimos jogos de 2025
Os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa de novembro já estão em Londres, na Inglaterra, para iniciar a preparação para as partidas contra as seleções de Senegal e Tunísia.
A delegação se reuniu na última segunda-feira (11) para começar os treinamentos. A primeira sessão aconteceu já no período da tarde, no centro de treinamentos do Arsenal, onde Ancelotti encontrou e conversou com Mikel Arteta, técnico dos Gunners.
JOGADORES CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO
GOLEIROS
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- John (Nottingham Forest)
LATERAIS
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Luciano Juba (Bahia)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Wesley (Roma)
ZAGUEIROS
- Eder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Danilo (Flamengo)
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Vitor Roque (Palmeiras)
AMISTOSOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA EM NOVEMBRO
- Sábado (15) | Brasil x Senegal | 13h
- Terça (18) | Brasil x Tunísia | 16h30
O jogo contra Senegal será no Emirates Stadium, casa do Arsenal, na cidade de Londres, na Inglaterra. Já a partida contra a Tunísia, na terça-feira, será na Decathlon Arena, em Lille, na França. Serão os dois últimos jogos do Brasil na temporada 2025.
