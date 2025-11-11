Diário do Nordeste
Seleção Brasileira se apresenta para amistosos na Data Fifa; veja convocados e jogos do Brasil

Seleção comandada por Carlo Ancelotti vai disputar os dois últimos jogos de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Luciano Juba durante treino da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa de novembro já estão em Londres, na Inglaterra, para iniciar a preparação para as partidas contra as seleções de Senegal e Tunísia.

A delegação se reuniu na última segunda-feira (11) para começar os treinamentos. A primeira sessão aconteceu já no período da tarde, no centro de treinamentos do Arsenal, onde Ancelotti encontrou e conversou com Mikel Arteta, técnico dos Gunners.

JOGADORES CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO

GOLEIROS

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • John (Nottingham Forest)

LATERAIS

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)

ZAGUEIROS

  • Eder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Danilo (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)

AMISTOSOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA EM NOVEMBRO

  • Sábado (15) | Brasil x Senegal | 13h
  • Terça (18) | Brasil x Tunísia | 16h30

O jogo contra Senegal será no Emirates Stadium, casa do Arsenal, na cidade de Londres, na Inglaterra. Já a partida contra a Tunísia, na terça-feira, será na Decathlon Arena, em Lille, na França. Serão os dois últimos jogos do Brasil na temporada 2025.

