'A prioridade é a Seleção Brasileira', diz Ancelotti ao anunciar convocados de Flamengo e Palmeiras

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti divulgou os convocados para os amistosos de novembro nesta segunda-feira (3). Da lista de 26 nomes, três são a tletas de Flamengo e Palmeiras. As equipes vão se enfrentar na final da Libertadores e disputam também o título do Brasileirão. O treinador reforçou que, apesar do calendário, o foco maior dele é o Brasil.

"Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a seleção brasileira. Então, chamamos jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras", afirmou o treinador italiano durante entrevista coletiva.

O treinador também destacou a importância dos dois defensores do Flamengo. Pontuou que Alex Sandro foi chamado pela fase positiva como lateral, enquanto Danilo mostra versatilidade.

"Duas coisas distintas: Alex Sandro, creio que, quando está bem, demonstrou que joga muito bem. É um lateral de experiência, tem personalidade. Quando está em um bom nível físico, é um dos melhores laterais disponíveis", afirmou o treinador.

"Danilo é diferente. Vejo como único defensor brasileiro que pode cobrir as quatro posições. Pode jogar de lateral-direito, lateral-esquerdo e nas duas posições de zagueiro. O que eu gosto dele é a experiência e a liderança", completou.

O Brasil encara o Senegal no dia 15 de novembro, em Londres. Já o duelo contra a Tunísia será no dia 18, na França. Veja lista de convocados.