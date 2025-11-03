Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: veja horário e lista de cotados

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), às 15h (horário de Brasília), para a disputa de dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, contra Senegal e Tunísia. As partidas serão disputadas nos dias 15 e 18, respectivamente, em Londres, na Inglaterra, e em Lille, na França.

ONDE ASSISTIR

GE TV (YouTube)

Sportv

GE (site)

De acordo com informações publicadas pelo ge, Ancelotti deve convocar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, como forma de avaliação para a convocação para a Copa do Mundo. Entre os nomes cotados estão Luciano Juba e Jean Lucas, do Bahia, além de Philippe Coutinho, do Vasco. Torcedores do Palmeiras pedem a presença de Vitor Roque.

Na última convocação anunciada por Ancelotti, para amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão, foram convocados quatro jogadores que defendem clubes brasileiros: Hugo Souza, do Corinthians, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. O número, no entanto, deve aumentar na convocação desta segunda.

Legenda: Paulo Henrique foi titular e marcou gol pela Seleção Brasileira contra o Japão Foto: Rafael Ribeiro / CBF

RETROSPECTO DO BRASIL COM ANCELOTTI