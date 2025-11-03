Diário do Nordeste
Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: veja horário e lista de cotados

Senegal e Tunísia serão as seleções adversárias do Brasil na Data Fifa de novembro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação do Brasil
Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF @rafaelribeirorio

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), às 15h (horário de Brasília), para a disputa de dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, contra Senegal e Tunísia. As partidas serão disputadas nos dias 15 e 18, respectivamente, em Londres, na Inglaterra, e em Lille, na França.

ONDE ASSISTIR

  • GE TV (YouTube)
  • Sportv
  • GE (site)

De acordo com informações publicadas pelo ge, Ancelotti deve convocar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, como forma de avaliação para a convocação para a Copa do Mundo. Entre os nomes cotados estão Luciano Juba e Jean Lucas, do Bahia, além de Philippe Coutinho, do Vasco. Torcedores do Palmeiras pedem a presença de Vitor Roque.

Na última convocação anunciada por Ancelotti, para amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão, foram convocados quatro jogadores que defendem clubes brasileiros: Hugo Souza, do Corinthians, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. O número, no entanto, deve aumentar na convocação desta segunda.

Paulo Henrique comemora gol pela Seleção Brasileira
Legenda: Paulo Henrique foi titular e marcou gol pela Seleção Brasileira contra o Japão
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

RETROSPECTO DO BRASIL COM ANCELOTTI

  • Equador 0-0 Brasil | Eliminatórias
  • Brasil 1-0 Paraguai | Eliminatórias
  • Brasil 3-0 Chile | Eliminatórias
  • Bolívia 1-0 Brasil | Eliminatórias
  • Coreia do Sul 0-5 Brasil | Eliminatórias
  • Japão 3-2 Brasil | Eliminatórias
