Saulo Mineiro é o segundo jogador mais veloz do mundo e supera Mbappé

Atacante do Ceará, Saulo Mineiro atingiu a marca de segundo jogador mais veloz do futebol mundial. A marca de 39,03km/h foi registrada na final do Campeonato Cearense, quando ele ultrapassou Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, no primeiro jogo da final do torneio. O atleta alvinegro superou nomes como Kylian Mbappé, Endrick, Gareth Bale e Bruno Henrique. O levantamento é da empresa de tecnologia australiana Catapult, que fornece os dispositivos que monitoram oos atletas. As informações são do ge.

O atleta alvinegro é superado apenas por Sven Botman, do Newcastle, que alcançou a marca de 39,21 km/h. A empresa australiana ressalta que "os dados são consistentes, são reais e não houve ruído do sinal fornecido."

Saulo Mineiro atuou em 15 partidas pelo Vovô nesta temporada. O atacante marcou dois gols, um deles levou a equipe para a disputa de pênaltis que resultou no 46º título estadual. Fisiologista do clube, Pedro Monteiro explicou que outros atletas do time também têm se destacado nesse fundamento.

"No caso do Saulo, foi um momento de transição ofensiva, no qual ele conseguiu atingir o pico de 39,03 km/h. Durante a temporada, podemos citar outros exemplos, como Lourenço (33 km/h), David Ricardo (34 km/h), são momentos determinantes do jogo", disse em entrevista.

O Vovô entra em campo neste sábado (20), quando enfrenta o Goiás na estreia da Série B do Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18 horas (de Brasília).

DEZ JOGADORES DE FUTEBOL MAIS VELOZES DO MUNDO EM 2024:

Sven Botman (Newcastle): 39,21 km/h Saulo Mineiro: 39,03km/h Darwin Nuñez e Bruno Henrique: 38,00 km/h Kylian Mbappé: 37,90 km/h Pedro Henrique e Aaron Wan Bissaka: 37,5km/h Phil Foden: 37,12 km/h Luccas Paraizo e Gareth Bale: 36,90 km/h Mykhailo Mudryk: 36,63 km/h Adama Traoré e Ousmane Dembélé: 36,60 km/h Rafael Leão e Endrick: 36,50 km/h

*Dados fornecidos pelo Ceará