Para contratar na atual janela, Ceará derrubou dois transfer bans em uma semana; entenda

Na véspera do fechamento da janela caseira em vigor no futebol brasileiro, o Ceará conseguiu a liberação para registrar novos atletas e o departamento de futebol do clube corre contra o tempo para apresentar reforços. O transfer ban que caiu na noite de quinta-feira (19), no entanto, não foi exatamente o da Fifa, referente a Saulo Mineiro, mas um local, referente ao atleta Guilherme Castilho.

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNDR), ligada à CBF, havia comunicado ao departamento de competições da mentora do futebol brasileiro para bloquear qualquer registro de novo atleta devido à uma reclamação do Atlético-MG. A determinação ocorreu no começo da semana e o Vovô só tomou conhecimento na manhã de quarta-feira (17), mesmo dia em que recebeu da Fifa a confirmação da retirada do transfer ban por conta da dívida com o Yokohama-JAP pela compra de Saulo Mineiro.

O pagamento ao clube japonês havia sido feito na terça-feira (16), como havia informado em entrevista à Verdinha o diretor jurídico do Alvinegro, Fred Bandeira. Como o depósito foi feito na tarde de terça, já madrugada no Japão, a Fifa conseguiu confirmar o recebimento na manhã de quarta e notificar o Ceará sobre a liberação. O Ceará pagou mais de 206 mil dólares ao time japonês referente à primeira parcela da compra do camisa 73 e contextualizou para a entidade máxima do futebol a necessidade de uma queda imediata do transfer ban.

Sem a proibição da Fifa, o Ceará tinha agora que resolver a punição imposta pela CNDR. O departamento jurídico foi mais uma vez acionado. A primeira tentativa foi buscar um entendimento com o Atlético-MG, mas como a situação não evoluía na velocidade que o Vovô precisava, o clube contactou a CBF e apresentou garantias do pagamento para os valores em atrasos com o time mineiro nos próximos dias. Com isso, conseguiu uma suspensão temporária da punição, que o libera para registrar reforços nesta sexta-feira (19).

A suspensão é válida até a próxima quarta-feira (24). Logo que recebeu a confirmação da suspensão do transfer ban da CNDR, o departamento jurídico do Vovô comunicou ao departamento de futebol, que acelerou as contratações que estavam engatilhadas. A ação rápida em relação ao transfer ban de Castilho possibilitou o clube se reforçar antes do início da Série B do Brasileiro.