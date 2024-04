Ceará quita dívida de mais de R$ 25 mil com Arthur Rezende

O Ceará quitou a dívida de R$ 25 mil que tinha com o volante Arthur Rezende, que teve passagem pelo Vovô em 2023. O valor é referente a atrasos de premiações que fizeram o atleta acionar o clube na Justiça. Segundo apurado pela equipe do Diário do Nordeste, o valor foi quitado à vista pelo alvinegro.

O valor inicial era de R$ 22,5 mil e deveria ter sido pago até o dia 30 de novembro de 2023. O montante foi atualizado e chegou ao valor de aproximadamente R$ 25 mil.

Passagem pelo Ceará

No Ceará, o meio-campista atuou em 28 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Rezende teve um momento de titularidade no Vovô, tendo iniciado 18 jogos, mas perdeu espaço no meio para a concorrência de William Maranhão e Zé Ricardo.

O jogador atualmente defende o clube árabe, Al Kholood.