Ceará negocia com volante Patrick de Lucca

O Ceará corre contra o tempo para fechar e registrar novos reforços visando as disputas da Série B e Copa do Brasil, já que a janela de transferências fecha nesta sexta-feira (19) e o clube estava impedido de contratar até esta quinta-feira (18), quando conseguiu derrubar um transfer ban da Fifa. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô negocia com o volante Patrick de Lucca.

Patrick de Lucca tem 24 anos e está no Vasco. Ele foi titular do time em 4 jogos este ano e deu 3 assistências. O jogador atua como volante, mas também pode jogar como meia, como fez no ano passado e substituiu Payet em algumas oportunidades.