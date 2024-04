Ceará tem 45,4% de aproveitamento em estreias da Série B de Pontos Corridos; veja retrospecto

O Ceará estreia na Série B de 2024 neste sábado (20), contra o Goiás no Castelão, às 18 horas, começando a caminhada na luta pelo acesso. Serão 38 rodadas em um campeonato de resistência, com o Vovô sendo um dos favoritos ao acesso ao lado de Santos, América/MG, Goiás, Coritiba e Sport.

E se tratando de estreias, em 11 participações anteriores em Série B de Pontos Corridos (desde a implementação em 2006), o Ceará tem 45,4% de aproveitamento, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

O detalhe é que, diante do Goiás, o Vovô vai tentar voltar a vencer em estreias na Série B, o que não aconteceu nas últimas quatro participações. A última vitória do Vovô foi em 2014, quando bateu o Oeste por 1 a 0 no Castelão.

Vale lembrar que de 2018 a 2022, ou seja, por 5 anos seguidos, o Vozão esteve na Série A, portanto, não seria 'justo' contar os anos de jejum de vitórias na Série B e sim jogos.

Veja retrospecto do Vozão em estreias

2023: (derrota)

Ituano 2-0 Ceará

2017: (derrota)

CRB 1-0 Ceará

2016: (empate)

Ceará 2-2 Paysandu

2015: (derrota)

Paraná 1-0 Ceará

2014: (vitória)

Ceará 1-0 Oeste

2013: (empate)

São Caetano 0-0 Ceará

2012 (derrota)

Ceará 1-2 América Mineiro

2009 (empate)

Juventude 2-2 Ceará

2008 (vitória)

Ceará 2-1 Juventude

2007 (vitória)

Ituano 2-3 Ceará

2006 (vitória)

Ceará 2-1 Paysandu