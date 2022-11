São Paulo tem interesse em Stiven Mendoza, do Ceará

O São Paulo tem interesse no atacante colombiano Stiven Mendoza, do Ceará. O clube monitora a situação do atleta e estuda uma oferta. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Nicola.

Aos 30 anos, Mendoza tem contrato com o Vovô até o fim de 2023. O jogador tem a velocidade como principal característica e pode atuar pelos lados do campo, um perfil buscado pelo técnico Rogério Ceni para o elenco tricolor da próxima temporada.

Em 2022, o colombiano participou de 53 jogos pelo time cearense, com 20 gols e três assistências. Apesar do destaque, tem um patamar alto para os moldes atuais do Ceará, que passa por uma readequação financeira após o rebaixamento à Série B, o que pode viabilizar uma negociação de venda.

Hoje, uma transferência deve exigir um alto investimento do São Paulo. A cúpula alvinegra já recusou ofertas do exterior pelo atacante ao longo do ano e investiu 600 mil dólares (cerca de R$ 4 milhões na cotação da época) na contratação em 2021.