Ceará anuncia Albeci Júnior como novo diretor de futebol; veja perfil

O Ceará anunciou, nesta terça-feira (15), Albeci Júnior como novo diretor de futebol do clube. O profissional de 40 anos era ex-Secretário Geral do Conselho Deliberativo e tem no currículo os cursos de Executivo e Gestor de Futebol pela CBF Academy.

“Recebi esse convite, que para mim é uma missão, com muita alegria. Sempre procurei ajudar de alguma forma o meu clube de coração. Procurei me aperfeiçoar com cursos e especializações. Se depender da minha dedicação, disponibilidade e amor ao que estarei fazendo, irei me doar ao máximo para levar o Ceará Sporting Club de volta à Série A e voltar a ser campeão cearense. É um momento importante na história do clube, em que precisamos da ajuda de todos e união”, afirmou ao site oficial.

Na função, ocupa o cargo que antes era de Eduardo Arruda. A mudança faz parte de uma reformulação imposta pela diretoria após o rebaixamento à Série B de 2023. O clube já oficializou a saída de Sérgio Dimas, ex-executivo de futebol, e tem o atual coordenador técnico, PC Gusmão, com situação indefinida.

Trajetória no Ceará

No Ceará, Albeci Júnior exerceu a função de Secretário Geral do comitê administrativo do Conselho Deliberativo. O dirigente foi responsável por retornar o projeto de futsal no clube, sendo campeão Cearense e do Nordeste no 1º ano de trabalho, em 2019.