PC Gusmão tem futuro indefinido no Ceará, mas garante: "quero ficar e participar da reconstrução"

Contratado há menos de um mês para assumir o cargo de coordenador técnico, PC Gusmão tem futuro indefinido no Ceará. Em entrevista exclusiva, Paulo César falou sobre o momento atual do clube e garantiu desejo de ficar.

PC Gusmão "Fui para os quatro jogos finais para tentar salvar e depois a gente iria ver o que iria acontecer. A diretoria está resolvendo e ainda não definiram nenhuma situação. Está em aberto".

Meio a reformulação que o clube passará para 2023, o dirigente viajou ao Rio de Janeiro, onde ficará até a próxima segunda-feira (21), já que é instrutor da CBF Academy e ainda tem 20 horas/aula para ministrar. Porém, segundo PC, a intenção é de permanecer no Vovô.

"Claro que quero ficar e participar da reconstrução. Meu desejo é ficar. Mas, vai depender do interesse do clube e do que eles vão propor", disse.

O ex-técnico do Ceará, em 2009, 2012 e 2014, chega ao clube após passagens por Vasco da Gama e Londrina como dirigente.