Ronald garante elenco do Fortaleza “disposto a fazer história” contra São Paulo no Morumbi

O volante Ronald tem ganhado oportunidade com Juan Pablo Vojvoda na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o atleta esteve em campo em todas, tendo sido titular na vitória contra o Corinthians. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (16) o atleta comentou sobre as chances sob o comando do técnico argentino.

“A oportunidade tem aparecido. Os companheiros e o treinador têm me abraçado, me dado oportunidade de atuar. Está sendo muito importante para mim. Com muito trabalho, graças a Deus, consegui abraçar da melhor forma as oportunidades que me foram dadas e espero continuar ajudando, contribuindo.”

A equipe tricolor visita o São Paulo neste sábado (17) pela 12ª rodada da Série A. Atuando no Morumbi, o Fortaleza nunca venceu a equipe paulista. Ao todo, são oito derrotas e dois empates, em 10 partidas disputadas. Para Ronald, no entanto, o grupo está focado em fazer história.

Ronald Volante do Fortaleza “Sabemos que é um jogo muito importante, de suma importância. Viemos de dois placares positivos e vamos tentar fazer história, tentar fazer um feito inédito, que é ganhar no Morumbi. Nós estamos dispostos a fazer história, estamos trabalhando forte para isso.”

O volante destacou os pedidos de Juan Pablo Vojvoda quando está em campo. De acordo com Ronald, o técnico argentino cobra o que está dentro de suas características como atleta: intensidade, boa saída de bola e controle da posse.

"Tenho contribuído bastante, ajudado o Fortaleza e o grupo. O que ele (Vojvoda) me pede está dentro das minhas características. Pede bastante intensidade, que corra muito, uma boa saída de bola e um controle de bola. Isso tem nos feito crescer na competição."

Assista à coletiva na íntegra