Fortaleza de Vojvoda espera quebrar mais um tabu na Série A, agora diante do São Paulo

Em grande fase na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terá um grande desafio no próximo sábado, 17, diante do São Paulo, às 17 horas no Morumbi, na missão de permanecer no G4. E diante do Tricolor Paulista, o Leão busca quebrar um tabu de vencer pela 1ª vez o São Paulo jogando fora de casa. Em 10 jogos, são 8 derrotas e apenas 2 empates, com 21 gols sofridos e apenas 7 feitos.

São 9 jogos pela Série A e um pela Copa do Brasil, este exatamente o último entre as duas equipes. O duelo acabou 2 a 2 no Morumbi, com o Leão do Pici sendo eliminado no penaltis.

Se o desafio parecer ser dos maiores, o Fortaleza de Vojvoda tem, além de viver um grande momento, quebrado tabus, o que faz a torcida tricolor mais confiante para o duelo.

Marcas

O Leão já quebrou alguns tabus nesta Série A. Logo na estreia, bateu o Atlético Mineiro por 2 a 1, quebrando um tabu de 15 anos quem bater o Galo lá. A vitória também foi a primeira do Tricolor em estreias fora de casa na Série A.

Outro tabu quebrado foi no último domingo, diante do Corinthians. Ao bater o alvinegro paulista por 1 a 0 no Castelão, voltou a vencer o Timão depois de 16 anos.

Melhor Nordestino

Além de quebrar mais um tabu na Série A, o Leão de Vojvoda pode aumentar suas marcas na elite.

A atual campanha é a melhor do Fortaleza e de um time cearense em Pontos Corridos na Série A, com 21 pontos em 11 rodadas, mas se vencer o São Paulo será do melhor nordestino. Se vencer no Morumbi, o Leão chega a 24 pontos e se torna o melhor nordestino na história dos pontos corridos em 12 rodadas. O Sport, em 2014, somou 23 pontos em 12 rodadas e atualmente tem a melhor campanha, com 22 pontos em 11 rodadas.