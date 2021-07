Fortaleza projeta unificar hotéis no Cento de Excelência e mantém foco no futebol profissional; veja

O Fortaleza Esporte Clube visa um novo projeto acerca de promover melhorias no Centro de Excelência. A direção busca unificar o Hotel Otoni Diniz – local de concentração dos atletas e onde Juan Pablo Vojvoda mora – com o alojamento Ribamar Bezerra.

O clube deverá investir entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão para transformar o alojamento Ribamar Bezerra em Hotel Ribamar Bezerra. O projeto visa a construção de 11 suítes, com moveis modernos e novas instalações. A obra está prevista para o 2° semestre deste ano. A direção estima uma conclusão entre o final do ano e o início de 2022.

A unificação dos hotéis busca dar maior comodidade aos atletas. Atualmente, ficam três jogadores por quarto. Com a reforma, o cômodo passará a ser duplo.

Leia Mais Alexandre Mota Vojvoda decide seguir no Centro de Excelência e ganha reforma no alojamento do Fortaleza

Legenda: Academia do Fortaleza recebeu investimento de aproximadamente R$ 2 milhões Foto: Kid Junior / SVM

Foco no futebol

A equipe administrativa do Fortaleza tem como foco entregar todas as obras acerca do futebol. Atualmente, o Tricolor do Pici conta com academia de última geração, integrada ao laboratório de fisiologia e consultório médico. O investimento total foi de aproximadamente R$ 2 milhões. Além disso, recentemente, o clube inaugurou o vestiário e o espaço de fisioterapia.

O clube também busca restaurar a iluminação do gramado do Centro de Excelência. A mudança visa garantir melhoria e, além disso, economia: cada lâmpada atual dos refletores do CT custam, em média, mil reais.

Rodrigo Monteiro Diretor de Patrimônio “O foco principal é deixar o futebol pronto e equipado”

Após a conclusão das reformas estruturais em prol do futebol do Fortaleza Esporte Clube, a diretoria do clube investirá em obras pontuais no prédio administrativo, além de uma nova sala para a TV e rádio do clube e para o departamento de comunicação.