Vojvoda elogia Fortaleza em vitória sobre o Corinthians: "foi maduro"

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Corinthians, na noite deste domingo (11), agradou o técnico Juan Pablo Vojvoda. Após a partida, em entrevista coletiva, o argentino falou sobre o desempenho da equipe e como o time foi inteligente para construir o resultado.

"Foi maduro. O primeiro tempo foi muito bom, na verdade. No segundo tempo, é verdade, o Corinthians teve mais posse de bola. Mas não teve muitas situações de gol. Não lembro situações de maior perigo. Fortaleza soube defender o resultado", elogiou.

O argentino fez questão também de não entrar em polêmica com arbitragem.

"Eu falei com o árbitro, ele disse a mim que se equivocou. Pediu desculpas. É um ser humano e pode ocorrer. Arbitragem está com muita pressão muitas vezes. Prefiro não falar de arbitragem e falar mais do meu time".

O treinador falou ainda sobre as chances criadas e as finalizações desperdiçadas.

"Geramos situação e a finalização é muito importante também. Mas no quesito de geração de situação de gol, no primeiro tempo tivemos três muito claras. No segundo tempo, creio que foram duas, uma do David muito clara também. Muitas vezes, se treina muita finalização e no jogo não tem oportunidades para fazer esses gols. No futebol, muitas partidas há várias situações de gol que se converte. Em outras, tem apenas uma e se converte. É um jogo, mas também é nossa obrigação seguir trabalhando fatores que devemos melhorar".

Vojvoda celebrou também o fato de agora poder ter uma semana livre, sem jogos antes do fim de semana, para poder recuperar os jogadores fisicamente e preparar melhor a equipe para o próximo desafio, contra o São Paulo, às 17 horas do próximo sábado (17).

"Essa semana vamos ter três ou quatro dias de trabalho de recuperação, mas também de trabalho para planejar a partida e a estratégia tática para enfrentar o São Paulo. Amanhã, analisaremos a partida e buscaremos pontos fortes e fracos do nosso time, e a partir dessa análise mais fria, trabalharei a semana para estratégia que teremos sábado contra o São Paulo", garantiu.