Fortaleza tem 2º melhor início de time nordestino na história dos pontos corridos da Série A

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é espetacular. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na noite deste domingo (11), o Tricolor chegou aos 21 pontos e retornou ao G-4. Mais que isso, assegurou uma marca histórica: é o 2º melhor início de um time nordestino na era dos pontos corridos do Brasileirão.

Desde que a competição passou a ser disputada neste modelo, em 2003, apenas o Sport teve desempenho superior. Em 2015, o Sport conquistou 23 pontos em 11 rodadas, superando em dois o atual número obtido pelo Fortaleza.

Naquela ocasião, o time pernambucano teve seis vitórias e cinco empates, com 69,7% de aproveitamento, e ocupava a 3ª colocação. O Leão do Pici tem seis triunfos, três empates e duas derrotas, com 63,6% de aproveitamento.

O Fortaleza agora terá uma semana inteira de descanso até a próxima partida, contra o São Paulo, às 17 horas do próximo sábado (17), no estádio do Morumbi. O time paulista está na 14ª colocação, com 11 pontos, e vem de duas vitórias seguidas, sobre Internacional e Bahia.