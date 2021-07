Minutagem alta no Fortaleza: 8 dos 11 titulares jogaram todas as partidas na Série A

Em 42 dias, o Fortaleza disputou 11 rodadas da Série A e uma partida da Copa do Brasil contra o Ceará, ou seja, um jogo a cada 3,5 dias. E em 11 rodadas da Série A, o técnico Vojvoda tem mantido uma formação sólida, com 8 titulares dos 11 jogando todas as partidas, fazendo o Leão crescer em conjunto e realizar uma campanha notável ao integrar o G4 com 21 pontos.

Benevenuto (990 minutos), Titi (986), Felipe Alves (945), Yago Pikachu (924), Tinga (913), Felipe (789), Robson (677) e David (685), são os atletas com mais minutagem em 11 partidas jogadas.

É notório que Vojvoda tem mantido a defesa praticamente intacta (Benevenuto jogou todos os minutos das 11 partidas, seguido de perto por Titi, Felipe Alves, Pikachu e Tinga), mas tem tirado no decorrer dos jogos seus titulares na frente, como David e Robson, também oportunizando Romarinho, que jogou 457 minutos.

Legenda: O técnico Vojvoda tem mantido um time base para dar mais conjunto ao time leonino na grande campanha até então na Série A Foto: KID JUNIOR

Outros titulares que jogaram 10 partidas, Ederson (795 minutos) e Matheus Vargas (623), também tem dado lugar a outros companheiros de posição no decorrer dos jogos, como Ronald e Lucas Crispim.

A alta minutagem leonina foi um trunfo para a grande campanha, mas Vojvoda terá respiro no calendário para evitar desgaste com semanas cheias, só jogando com o São Paulo no dia 17 e Bragantino no dia 24.

Time base do Leão

Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Yago Pikachu, Lucas Crispim, Robson, David.

Jogadores do Fortaleza com mais minutagem na Série A

Benevenuto 990 minutos / 11 jogos

Titi 986 minutos / 11 jogos

Felipe Alves 945 minutos / 11 jogos

Yago Pikachu 924 minutos / 11 jogos

Tinga 913 minutos / 11 jogos

Ederson 795 minutos / 10 jogos

Felipe 789 minutos / 11 jogos

David 685 minutos / 11 jogos

Robson 677 minutos / 11 jogos

Lucas Crispim 646 minutos / 8 jogos

Matheus Vargas 623 minutos / 10 jogos

Romarinho 457 minutos / 11 jogos