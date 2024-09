Riquelme confirma saída de Pol Fernández do Boca Juniors: 'Continuará seu caminho em outro lugar'

O presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme confirmou a saída do volante Pol Fernández da equipe xeneize. Ele não renovará contrato com o clube, deixará o time argentino em dezembro e tem como provável destino o Fortaleza, clube pelo qual assinou um pré-contrato para 2025. Riquelme comentou sobre o jogador em entrevista ao canal AZZEN Stream Argentina.

"Temos que respeitar o contrato que ele tem com o clube. Fazemos isso com muita alegria e desejamos o bem. Isso me deixa contente porque as coisas ficam claras. O tempo coloca as coisas nos seus lugares. Então, não entro nisso. Queremos que a equipe possa competir. Então, quem decide é o treinador. Ele informou que depois de janeiro não vai continuar. Finaliza seu contrato em dezembro e continuará seu caminho em outro lugar. Desejo boa sorte a ele", declarou o presidente do Boca.

Legenda: O volante argentino tem um pré-contrato com o Fortaleza para 2025 Foto: Reprodução / polfernandezz

Pol confirmou saída na quarta-feira

Na última quarta-feira (11), Pol Fernández confirmou sua saída do clube em suas redes sociais. Ele se pronunciou após rumores de assinatura de pré-contrato com o Fortaleza para 2025 e, apesar das tentativas do Boca de mantê-lo, indicou que seu destino será o Brasil, mas sem citar o time cearense, para um contrato de 3 anos. O jornalista Cesar Luis Merlo informou que o jogador de 32 anos firmou pré-contrato com o Tricolor do Pici.