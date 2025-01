Rio Open confirma Thiago Wild na chave principal, junto com João Fonseca

A direção do Rio Open confirmou nesta terça-feira a lista inicial de tenistas que vão disputar a chave principal da competição, a ser disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A relação conta com Thiago Wild, segundo brasileiro garantido na chave - João Fonseca havia recebido convite, na semana passada.



Atual 79º do mundo, Wild alcançou as quartas de final, um dos seus melhores resultados da temporada passada. O tenista paranaense vai disputar o torneio de nível ATP 500 pela sexta vez. Voltando de lesão, o brasileiro caiu na rodada de abertura do Aberto da Austrália e reforçará o time brasileiro na Copa Davis, no início de fevereiro.



João Fonseca foi confirmado na chave principal por meio de convite da organização. Pelo ranking, o brasileiro não conseguiria a vaga direta. Ele é o atual 112º do mundo e subirá para o 99º posto no dia 27. Outro brasileiro confirmado no torneio é João Lucas Reis, classificado para o qualifying, a fase preliminar que dá vaga na chave principal, após conquistar o título da Procópio Cup, uma seletiva nacional.