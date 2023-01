Rio Claro x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste sábado (7), às 13h (horário de Brasília), contra o Rio Claro, pela 2ª rodada do Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo acontece no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP).

Na estreia, a equipe de Alison Henry perdeu para o Madureira por 1 a 0. Caso perca para o Rio Claro, o Ceará estará matematicamente eliminado. Empate ou vitória mantém o time cearense na disputa até a 3ª rodada da fase de grupo.

Após o jogo, atletas do Ceará foram diagnosticados com intoxicação alimentar. Alguns precisaram ser levados ao hospital. Casos graves não foram registrados. Conforme noticiado pelo UOL, jogadores do Rio Claro também foram afetados.

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube do Paulistão.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Rio Claro: Ivo; Vitor Felipe, João Victor, Matheus e Kaique Sena; Cauã, João Paes e Patrick; Renan Nunes, Franklin e Maicon. Técnico: Adilson Teodoro.

Ceará: Carlos; Átila, Jonathan, Caique e Wesllen; João, JV e Léo; Fernando, Daniel e Pablo. Técnico: Alison Henry.

Rio Claro x Ceará | Ficha Técnica

Local: Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP)

Data: 07/01/2023 (sábado)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Alester Clauli da Costa Tambeli (SP)

Assistentes: Leandro Antonio Distassi (SP) e André Passarinho Rosa (SP)