Renato Paiva comenta sobre rotação no time titular e afirma: 'Gosto de ter uma espinha dorsal'

Em coletiva no começo da tarde desta sexta-feira (18), o novo treinador do Fortaleza, Renato Paiva, comentou que gosta de ter alguns jogadores fixos no time titular, uma espécie de "espinha dorsal". O português, porém, ressaltou que é difícil os jogadores jogarem tantas vezes consecutivas, por conta do calendário brasileiro que é frenético.

Falar sobre isso tem muito a ver com calendário. No meu último projeto, havia jogadores que atuavam praticamente todos os jogos, por nível fisiológico e físico. O calendário brasileiro, com pouco espaço de tempo entre os jogos, não permite que utilizemos os mesmos jogadores de forma consecutiva. Gosto de ter uma espinha dorsal na minha equipe, e eles têm que conquistar. Se os mesmos 11 forem muito melhores que os outros a treinarem e, para mim, o treino é fundamental. Quem faz o 11 não é o treinador, isso é um erro. O treinador escolhe em função do que fazem nos treinos e nos jogos. Analisar sempre o pós-jogo, em questões científicas e biológicas, para o jogo seguinte. Vamos tentar ganhar essa estrutura com a coluna vertebral, que podem ser quatro, sete, três... Não sei ainda. Mas é importante, ainda mais com pouco tempo de trabalho, que encontremos algo fixo. E depois, quem está fora lute para vir para dentro, e quem está dentro defenda o seu posicionamento ali. Renato Paiva Novo treinador do Fortaleza

A tendência é que o técnico, anunciado na última quinta-feira (17), já esteja à beira do gramado no confronto contra o Bahia neste sábado (19), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Para isso, o Fortaleza corre contra o tempo para regularizar o nome do novo comandante no Boletim Informativo Diário da CBF até às 19h dessa sexta-feira.