Regularizado no BID, Jô pode estrear pelo Ceará no Clássico-Rei pela Série A

O atacante Jô está apto a estrear pelo Ceará. O atleta, de 35 anos, teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (11) e fica à disposição de Marquinhos Santos.

Legenda: Vínculo do atacante Jô, do Ceará, publicado no BID da CBF Foto: Reprodução / CBF

Recém-chegado ao clube, para suprir a ausência de Cléber, com lesão muscular, Jô realizou exames médicos e iniciou o trabalho com o elenco alvinegro.

Para a partida, Marquinhos Santos terá apenas Matheus Peixoto e Jô à disposição como referências de ataque. O atacante Zé Roberto cumpre suspensão no Clássico-Rei deste domingo (14) pela Série A.

O confronto acontece na Arena Castelão e será transmitido pela TV Verdes Mares.

