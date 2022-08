Jô chega ao Ceará, realiza exames médicos e aguarda regularização

O atacante Jô desembarcou na capital cearense na manhã nesta quarta-feira (10) e se apresentou ao Ceará. Ele realizou exames médicos no clube para avaliação física e estipular um período para recondicionamento físico visando a estreia. O Vozão publicou um vídeo do atacante já no clube para exames e sendo integrado ao elenco.

Veja vídeo da chegada de Jô ao Ceará

Condição física

Para estrear pelo Vovô, Jô aguarda regularização - ou seja, ter seu nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol - o que deve acontecer nos próximos dias.

Legenda: O atacante Jô realizou exames médicos no Ceará, seu novo clube Foto: Reprodução / Twitter Ceará SC

O último jogo do centroavante foi no 26 de maio, o empate entre Corinthians e Always Ready/BOL, na Neo Química Arena, estádio do Timão, pela 1ª Fase da Libertadores, ou seja, há dois meses e 10 dias. Ele rescindiu contrato com o Alvinegro paulista no dia 9 de junho e nos últimos meses, realizou um trabalho individual voltado para a parte física.

Opções

Com a chegada de Jô, o técnico Marquinhos Santos terá três centroavantes disponíveis. As outras opções além dele, são Zé Roberto e Matheus Peixoto. Cléber sofreu uma lesão muscular grave e inicia tratamento que deve durar três meses.

