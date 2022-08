Jô no Ceará: bastidores do acerto e motivos do clube para a contratação do atacante

O Ceará anunciou a contratação do atacante Jô. O centroavante de 35 anos assinou contrato até o fim de 2022, com metas para a renovação de um ano. O Diário do Nordeste apurou os motivos para o Vovô acertar com o atleta, que rescindiu contrato com o Corinthians na última terça-feira (9).

O nome foi oferecido para o clube na última semana, através do agente Giuliano Bertolucci, que assistiu ao jogo entre São Paulo x Ceará, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana de 2022. Na ocasião, a diretoria avaliou que não tinha vaga no elenco para mais um centroavante.

Com a lesão grave de Cléber no sábado (10), fora do restante da temporada, um espaço no plantel foi aberto. Assim, o nome de Jô entrou para avaliação e recebeu aval de todos os analistas de desempenho e da comissão técnica. No time, concorre agora com Zé Roberto, Matheus Peixoto e Jael.

No processo de negociação, o atacante demonstrou interesse em atuar pelo clube e trabalhar para o alto desempenho até o fim de 2022, quando é encerrado o contrato. Após o episódio de indisciplina no Corinthians, entende esse acerto como um espaço para dar resposta em campo de rendimento. Nas últimas semanas, tinha proposta do mercado do Brasil, como Avaí e Cuiabá, e do exterior, mas optou pelo Ceará.

Motivos do Ceará para contratar Jô

Atender carência do elenco, com a necessidade de mais um centroavante. Características de finalização, bom jogo aéreo, posicionamento e força física. Perfil tático que se adapta ao padrão de jogo atual, de 4-2-3-1. Experiência internacional e destaque em times como Corinthians e Manchester City. Oportunidade de mercado: livre no mercado e contrato de metas individuais.

Exames médicos

O atacante Jô desembarca na capital cearense na manhã desta quarta-feira (10) para se apresentar ao Ceará. Dentro do cronograma, o centroavante realiza os exames médicos no clube ao longo do dia para uma avaliação fisica.

Como o último jogo que disputou foi em 26 de maio (Corinthians x Always Ready, em Itaquera, pela Libertadores), Jô deve se recondicionar fisicamente para estrear pelo novo time e ganhar sequência. Nos últimos meses, realizou um trabalho individual voltado para a parte física.

No momento, o técnico Marquinhos Santos tem dois centroavantes disponível: Zé Roberto e Matheus Peixoto. Jael precisa de mais 15 dias para se recondicionar e ficar apto, enquanto Cléber sofreu uma lesão muscular grave e inicia tratamento que deve demorar três meses.

Ficha técnica | Jô

Nome: João Alves de Assis da Silva (Jô) Idade: 35 anos Posição: Atacante Clubes onde passou: Corinthians, CSKA (RUS), Manchester City (ING), Everton (ING), Galatasaray (TUR), Internacional, Atlético-MG, Shabab Dubai (EAU), Jiansung Suning (CHI), Nagoya (JAP).