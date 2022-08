São Paulo x Ceará pela Sul-Americana: onde assistir, horário, escalação e palpites

O Ceará inicia nesta quarta-feira (3), o tão esperado confronto das Quartas de Final da Copa Sul-Americana. Depois de uma campanha perfeita na 1ª Fase e nas Oitavas, com 100% de aproveitamento em 8 jogos, o Vozão continua sua caminhada, agora por uma vaga nas semifinais, reascendendo o sonho continental. E o jogo de ida, às 19h15, é confronto doméstico e dos mais esperados: contra o São Paulo, no estádio Morumbi. O jogo de volta será no dia 10 de agosto no Castelão, às 19h15.

Pré-jogo São Paulo x Ceará hoje; veja detalhes

Que horas será São Paulo x Ceará

O jogo tem início às 19h15 desta quarta-feira (3)

Onde assistir São Paulo

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

São Paulo

Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Miranda e Welington; Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Victor Luís; Richard Coelho, Richardson, Lima e Vina, Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos



Como chega o Ceará

O Alvinegro vive momento de oscilação, com duas derrotas seguidas na Série A, para Juventude fora e Palmeiras no Castelão. As duas derrotas deixam o Vovô no meio da tabela, em 13º, com 24 pontos, apenas 4 de vantagem para o Z4.

Mas antes da sequência ruim, a equipe teve boas atuações com o técnico Marquinhos Santos nas vitórias contra Fortaleza, Corinthians e Avaí, com o time encaixando um modelo de jogo. Assim, a expectativa no Vovô é que se repita os bons momentos e faça jogo competitivo contra o São Paulo.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos tem duas vitórias pelo Vovô na Sul-Americana, ambas pelas oitavas de finais, contra o The Strongest Foto: FABIANE DE PAULA

Para o confronto, o Vozão deve ter o retorno de Luiz Otávio, que desfalcou o Alvinegro diante do Palmeiras do último sábado. De desfalques, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, volante Rodrigo Lindoso e os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto. O atacante colombiano Jhon Vásquez também não atuará, pois já jogou a Sul-Americana pelo Deportivo Cali.

O meia Diego Rigonato, um dos reforços do Vovô para as quartas da Sul-Americana, fez boa partida contra o Palmeiras - em seu 2º jogo pelo Ceará - e deve ser opção para o duelo:

“A gente tem que desligar a chave do Brasileiro e pensar alto nessa competição internacional. A responsabilidade que a gente tem é em qualquer competição, mas a internacional tem um sabor diferente. A gente vai ter que entrar com uma atitude totalmente positiva, com todo respeito ao São Paulo. Mas temos que aplicar o que estamos trabalhando e representar esse grande clube que é o Ceará”, disse o meia.

Como chega o São Paulo

O Tricolor do Morumbi está em três frentes na temporada, disputando Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. Com um calendário repleto, o técnico Rogério Ceni tem muitos desfalques, com 9 ausências.

Em trabalho de transição, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Alisson treinaram no campo, mas não devem ser relacionados. A sequência das baixas tem: o goleiro Jandrei; zagueiros Arboleda e Walce; meia André Anderson e atacante Caio, todos com lesões.

No último domingo, o São Paulo foi derrotado para o Athlético/PR por 1 a 0 na Arena da Baixada e está em 10º na Série A com 26 pontos.



FICHA TÉCNICA | São Paulo x Ceará

Competição: Copa Sul-Americana - Quartas de Finais

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 3 de agosto de 2022, às 19h15

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

