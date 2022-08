Ceará divulga boletim detalhando a situação de cinco atletas; confira ausências contra o São Paulo

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (10) contra o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h15 pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e não poderá contar com cinco atletas, segundo boletim do Centro de Saúde e Performance (CESP): o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Rodrigo Lindoso, o meia Diego Rigonato, o atacante Jhon Vásquez e o centroavante Cléber.

Confira os detalhes do boletim sobre cada jogador:

Bruno Pacheco

O lateral-esquerdo iniciou a transição hoje, após período de fisioterapia para tratamento de lesão no adutor da coxa esquerda.

Rodrigo Lindoso

O volante passou por cirurgia ontem (08), na capital cearense, para tratamento de lesão do menisco medial e inicia a fisioterapia amanhã (10), no clube.

Diego Rigonato

Já o meia trata lesão muscular no adutor direito e segue a rotina de tratamento com o departamento de fisioterapia.

Cléber

O centroavante sofreu lesão no quadríceps femoral da coxa esquerda na partida contra o Botafogo, e já iniciou o tratamento de fisioterapia.

Jhon Vásquez

O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, também na partida do último sábado (06) contra o Botafogo, e segue em tratamento com a fisioterapia.

