Ceará alerta que torcedor do São Paulo será retirado do Castelão se estiver em setor alvinegro

O Ceará fez uma postagem em suas redes sociais nesta terça-feira (9), advertindo que irá retirar do Castelão os torcedores do São Paulo que forem identificados nos setores destinados à torcida do clube.

"O torcedor visitante que for identificado em setores destinados para a torcida do Ceará será retirado do estádio. Pedimos a compreensão de todos", alertou o Ceará.

Carga para o São Paulo

O torcedor do São Paulo terá uma carga - já esgotada - de 2 mil ingressos no Castelão, a mesma disponibilizada pela torcida alvinegra no Morumbi. A quantidade limitada de ingressos para a torcida visitante está no regulamento da Conmebol. Apenas nas semifinais a carga aumentará para 4 mil torcedores.

A partida entre Ceará e São Paulo será disputada nesta quarta-feira (10), às 19h15 no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana.

