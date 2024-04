RB Bragantino x Sportivo Luqueño: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

RB Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, 24 de abril, às 21:00h (horário de Brasília), contra o Sportivo Luqueño, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A partida será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. Bragantino, com 3 pontos, e Luqueño, com 0 pontos, estão em terceiro e quarto colocados do Grupo H da competição, respectivamente.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN 4 e Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Gustavinho, Raul; Nacho Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Sportivo Luqueño

Gaspar Servio, Juan Pérez, Paul Riveros, Mario López, Alexis Cantero, Roberto Martínez, Álvaro Cuello, Agustín Manzur, Richard Prieto, Adrián Alcaraz e Walter González. Técnico: Lucas Bovaglio.

FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Data: 24/04/2024 (quarta-feira).

Horário: 21h00 (horário de Brasília).