RB Bragantino x Ceará ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará visita o RB Bragantino nesta quinta-feira (1°) pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h (horário de Brasília). Aguarde o carregamento das informações.

Acompanhe o jogo ao vivo

[15:35] - Equipes iniciam o aquecimento no Estádio Nabi Abi Chedid.

[15:13] - O duelo entre RB Bragantino e Ceará será conduzido por Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ). Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ) serão os auxiliares. Caio Max Augusto Vieira (RN) comanda o VAR.

[15:07] - Pendurados do Ceará para a partida: Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco, Jorginho, e Saulo Mineiro. Em caso de advertência com novo cartão, os atletas desfalcarão, automaticamente, o Ceará contra o Juventude, no domingo (4).

[15:06] - Desfalques do Ceará: João Ricardo e Jacará (reabilitação pós-cirúrgica), Luiz Otávio (entorse no tornozelo), Gabriel Dias (tendinite patelar no joelho direito), Jael (recondicionamento e fortalecimento muscular) e Vinícius Machado (estiramento muscular na coxa direita).

[15:05] - Ceará definido para o confronto: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral e Vina; Mendoza, Lima e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira.

[15:05] - RB Bragantino definido para o confronto: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Raul, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

[15:04] - Olá, amigos e amigas do Diário do Nordeste. Sejam bem-vindos ao Tempo Real de RB Bragantino x Ceará. O duelo, válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A bola rola a partir das 16h. Fique ligado!

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Ceará - 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 01/06/2021 (quinta-feira)

Horário: 16h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste

ESCALAÇÕES

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Raul, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral e Vina; Mendoza, Lima e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira.