Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

Em busca de continuar na parte de cima da tabela, o Ceará trouxe reforços para o meio-campo e ataque. O Jogada do Vozão desta semana destaca o impacto das novas peças no elenco alvinegro, um verdadeiro raio-x dos recém-contratados para o time de Porangabuçu. Além disso, o bate-papo traz outros assuntos como a disciplina do time de Léo Condé e a projeção para o início do segundo turno.

Sob comando de Samuel Conrado, o episódio conta com as participações para Vladimir Marques e Daniel Farias. O videocast ressalta outros pontos positivos e negativos do Ceará na Série A do Brasileirão.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.