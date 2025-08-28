Diário do Nordeste
Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

Episódio faz balanço da janela de transferências do Ceará, que trouxe cinco jogadores

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:13)
Jogada
Legenda: Uma das cinco contratações na janela de transferências, a torcida alvinegra vive expectativa do meia-atacante Vina
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Em busca de continuar na parte de cima da tabela, o Ceará trouxe reforços para o meio-campo e ataque. O Jogada do Vozão desta semana destaca o impacto das novas peças no elenco alvinegro, um verdadeiro raio-x dos recém-contratados para o time de Porangabuçu. Além disso, o bate-papo traz outros assuntos como a disciplina do time de Léo Condé e a projeção para o início do segundo turno.

Sob comando de Samuel Conrado, o episódio conta com as participações para Vladimir Marques e Daniel Farias. O videocast ressalta outros pontos positivos e negativos do Ceará na Série A do Brasileirão.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

