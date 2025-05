Rafael Ramos destaca disputa com Fabiano pela titularidade no Ceará e exalta torcida alvinegra

O lateral-direito Rafael Ramos concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta quarta-feira (28), projetando o confronto de domingo (1), contra o Atlético/MG, às 18h30 no Castelão, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ao falar sobre a partida, o camisa 2 alvinegro enalteceu a importância do confronto, citando que o duelo ganha ainda mais notoriedade por ser em casa e pelo que ela pode representar para a sequência do Time do Povo na competição.

“É um jogo muito importante, primeiro e principalmente porque é em casa e isso faz grande diferença porque sabemos da nossa força em casa, temos sido muito fortes e queremos manter essa força e invencibilidade em casa. Acredito que será muito importante esse resultado em casa para continuarmos na parte de cima da tabela”, disse.

Para a busca por esse resultado, o Ceará contará com o apoio de sua torcida em mais um jogo em casa. Rafael comentou sobre a importância disso e a percepção dos atletas em partidas assim.

“É ótimo ter o apoio da nossa torcida. Sabemos que nosso torcedor é mais um jogador quando estamos em casa e todo mundo gosta de ver aquela festa que eles fazem quando vencemos e o apoio durante as partidas. Que possamos seguir fazendo o nosso trabalho para chamar o externo para o nosso lado”, afirmou.

Disputa com Fabiano

O lateral português destacou também a disputa pela titularidade com Fabiano. Rafael Ramos afirmou já ter atuado contra ele no futebol português e quem ganha com a disputa sadia é o Ceará.

"Eu já conhecia o Fabiano, já tínhamos nos enfrentado em Portugal. É um grande lateral, mostrou quando chegou, fez grandes jogos. Essa competitividade é boa para os dois, nenhum vai se acomodar. Quem tem a ganhar é o grupo e o clube", disse.