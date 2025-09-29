Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

A vitória do Fortaleza sobre o Sport renovou as esperanças do Tricolor do Pici na luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Parte dos resultados da 25ª rodada contribuíram para o Leão, que viu a sua distância para sair do Z-4 diminuir.

Atualmente, o Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos em 24 partidas. À sua frente, ainda na zona de rebaixamento, estão o Vitória, em 18º, com 22 pontos em 25 jogos, e o Juventude, em 17º, com 22 pontos em 24 jogos.

Z-4 DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

17 | Juventude | 22 P | 24 J | 6 V

18 | Vitória | 22 P | 25 J | 4 V

19 | Fortaleza | 21 P | 24 J | 5 V

20 | Sport | 14 P | 23 J | 2 V

Legenda: O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Série A de 2025 Foto: Ismael Soares / SVM

O primeiro time fora da zona após a 25ª rodada é o Santos, que tem 27 pontos em 24 jogos disputados. A distância do Fortaleza para sair do Z-4 é, portanto, de seis pontos. À frente do Santos, empatados com 28 pontos, estão Internacional, Atlético-MG e Ceará.

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando recebe o São Paulo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Leão busca a segunda vitória consecutiva para confirmar a campanha de recuperação na luta contra o rebaixamento.