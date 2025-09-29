Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

Leão venceu o Sport na 25ª rodada e segue vivo pela permanência na elite

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão
Foto: Ismael Soares/SVM

A vitória do Fortaleza sobre o Sport renovou as esperanças do Tricolor do Pici na luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Parte dos resultados da 25ª rodada contribuíram para o Leão, que viu a sua distância para sair do Z-4 diminuir.

Atualmente, o Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos em 24 partidas. À sua frente, ainda na zona de rebaixamento, estão o Vitória, em 18º, com 22 pontos em 25 jogos, e o Juventude, em 17º, com 22 pontos em 24 jogos.

Z-4 DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

  • 17 | Juventude | 22 P | 24 J | 6 V
  • 18 | Vitória | 22 P | 25 J | 4 V
  • 19 | Fortaleza | 21 P | 24 J | 5 V
  • 20 | Sport | 14 P | 23 J | 2 V

Atletas de Fortaleza e Sport disputam bola
Legenda: O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Série A de 2025
Foto: Ismael Soares / SVM

O primeiro time fora da zona após a 25ª rodada é o Santos, que tem 27 pontos em 24 jogos disputados. A distância do Fortaleza para sair do Z-4 é, portanto, de seis pontos. À frente do Santos, empatados com 28 pontos, estão Internacional, Atlético-MG e Ceará.

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando recebe o São Paulo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Leão busca a segunda vitória consecutiva para confirmar a campanha de recuperação na luta contra o rebaixamento.

Assuntos Relacionados
Maior organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

Jogada

Principal organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

Equipe paulista foi eliminada da Libertadores e deixou torcedores chateados

Daniel Farias Há 8 minutos
Foto de Mancuso durante treinamento do Fortaleza no Pici

Jogada

Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

Leão enfrenta o São Paulo na quinta-feira e o Juventude no domingo

Daniel Farias Há 54 minutos
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

Leão venceu o Sport na 25ª rodada e segue vivo pela permanência na elite

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Tyreek Hill, jogador do Miami Dolphins, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
paquetá

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Jogada

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Ele estava internado há cinco meses em hospital de São Paulo (SP)

Daniel Farias Há 2 horas