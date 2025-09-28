Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza faz promoção de ingressos para duelo contra o São Paulo; veja valores

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza.
Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza volta a fazer promoção de ingressos. Para o duelo contra o São Paulo, o Leão do Pici terá bilhetes a partir de R$10 (dez reais). As vendas iniciam nesta segunda-feira (29). O check-in para os sócios-torcedores já está liberado.

As equipes se enfrentam na quinta-feira (2), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Brasileiro. 

Os interessados em comprar ingressos podem ir até as lojas físicas (Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy) ou garantir o bilhete no site Leão Tickets.

VEJA VALORES:

  • Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
  • Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Visitante (Superior Norte): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Planos Recarga têm 90% de desconto no ingresso.

CHECK-IN: VEJA DATA E HORÁRIO DE CADA PLANO

28/09 (domingo)

  • 10h: Conselheiro e Proprietário
  • 12h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
  • 14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

29/09 (segunda-feira)

  • 8h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
  • 10h: Pra Todo Tricolor | 10 mil vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Superior Sul
