Fortaleza tem dois titulares suspensos contra o São Paulo; veja detalhes

O Fortaleza tem problemas na escalação para o jogo contra o São Paulo na próxima quinta-feira (2), na Arena Castelão, às 19h30, pela Série A do Brasileiro. Pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o lateral-direito Mancuso estão suspensos e são baixas confirmadas na partida.

Desde a chegada do técnico argentino Martín Palermo, a dupla foi titular. A punição é fruto de advertências durante a vitória por 1 a 0 diante do Sport, também em casa, no último sábado (27). Em contrapartida, a comissão terá a volta do zagueiro Emanuel Brítez, que estava suspenso neste confronto.

Vale ressaltar que o boletim médico mais recente indicou três atletas, que seguem em recuperação. A lista registrou o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita), o lateral-esquerdo Weverson Costa (edema muscular no adutor da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição).

Na classificação, o Fortaleza segue na vice-lanterna, com 21 pontos, mas ganhou confiança na luta pela permanência. O embate com o tricolor paulista é pela 26ª rodada.