Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem dois titulares suspensos contra o São Paulo; veja detalhes

Os times se enfrentam na próxima quinta-feira (2), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O técnico Martín Palermo precisa encontrar substitutos na escalação titular do Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza tem problemas na escalação para o jogo contra o São Paulo na próxima quinta-feira (2), na Arena Castelão, às 19h30, pela Série A do Brasileiro. Pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o lateral-direito Mancuso estão suspensos e são baixas confirmadas na partida.

Desde a chegada do técnico argentino Martín Palermo, a dupla foi titular. A punição é fruto de advertências durante a vitória por 1 a 0 diante do Sport, também em casa, no último sábado (27). Em contrapartida, a comissão terá a volta do zagueiro Emanuel Brítez, que estava suspenso neste confronto.

Vale ressaltar que o boletim médico mais recente indicou três atletas, que seguem em recuperação. A lista registrou o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita), o lateral-esquerdo Weverson Costa (edema muscular no adutor da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição).

Na classificação, o Fortaleza segue na vice-lanterna, com 21 pontos, mas ganhou confiança na luta pela permanência. O embate com o tricolor paulista é pela 26ª rodada.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Na luta pela permanência, Fortaleza aplica rebaixamento moral do Sport

Assuntos Relacionados
Foto do ex-joagdor rabico que faleceu.

Jogada

Morre Rabicó, ex-jogador de futebol, aos 46 anos

Atleta atuou no Fortaleza e no Ceará

Redação Há 1 hora
Martín Palermo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem dois titulares suspensos contra o São Paulo; veja detalhes

Os times se enfrentam na próxima quinta-feira (2), na Arena Castelão

Alexandre Mota 28 de Setembro de 2025
Confusão generalizada toma conta da arena do Spaten Fight Night

Jogada

Popó x Wanderlei Silva termina com briga generalizada no Spaten Fight Night

No meio da confusão, Wand foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado; Popó foi declarado vencedor

Redação 28 de Setembro de 2025
‘Pelo amor de Deus, vamos lotar’, pede Lucas Sasha para Fortaleza x São Paulo

Jogada

‘Pelo amor de Deus, vamos lotar’, pede Lucas Sasha para Fortaleza x São Paulo

Equipes se enfrentam na Arena Castelão na quinta-feira, às 19h30

Daniel Farias 27 de Setembro de 2025
Atletas de Fortaleza e Sport disputam bola

Jogada

Com nova vitória, Fortaleza mantém tabu de 45 anos contra o Sport em casa

As equipes se enfrentaram neste sábado (27), na Arena Castelão

Alexandre Mota 27 de Setembro de 2025
Foto de João Ricardo durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

João Ricardo celebra vitória do Fortaleza sobre o Sport e destaca ‘luta’ na Série A

Goleiro teve grande atuação e fez defesas importantes na partida

Daniel Farias 27 de Setembro de 2025