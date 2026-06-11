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Palpitometro: Especialistas do Jogada dizem quem será o campeão e o craque da Copa do Mundo 2026

Maior torneio de futebol do mundo começa nesta quinta-feira (11)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior de todos os tempos
Foto: Ilustração

Acabou a espera, finalmente a Copa do Mundo 2026 vai começar, nesta quinta-feira (11), e o Diário do Nordeste perguntou a 10 comentaristas do Jogada: Quem será o campeão da Copa do Mundo 2026 e o craque da competição?

Legenda: Palpites dos comentaristas do Jogada para a Copa do Mundo 2026
Foto: Arte Jogada

Candidatos ao título não faltam, são pelo menos 8 em diferentes níveis - França, Espanha, Argentina, Portugal como as principais e Brasil, Inglaterra, Alemanha e Holanda correndo por fora - mas a equipe do Jogada citou metade: 4.

O Brasil foi a seleção mais lembrada para ser campeã, sendo citada por 6 dos 10 comentaristas. Logo em seguida vem Portugal, com duas menções.

E certamente as duas principais favoritas ao título pelo futebol jogado, França e Espanha, também foram citadas uma vez.

E o craque da Copa?

Não faltam candidatos a craques da Copa: Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Dembelé, Olise, Mbappé, Harry Kane... 

Mas a equipe do jogada elegeu um nome surpreendente. um brasileiro de grande talento, e que pode brilhar na Copa: Endrick, com 5 votos.

Legenda: Endrick marcou o gol da vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, em Cleveland, no último amistoso antes da Copa
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O jovem atacante de brilho no Lyon, emprestado pelo Real Madrid, chega com a confiança lá em cima na Copa. O desempenho dele fez o Real Madrid o chamar de volta após a Copa.

Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo receberam 2 votos e foram os dois que mais se aproximaram do brasileiro. 

Endrick está pedindo passagem na Seleção Brasileira e já há um clamor para Ancelotti escalá-lo como titular.

Que venha a Copa do Mundo!

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