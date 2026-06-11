Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maior Copa do Mundo da história começa nesta quinta-feira (11)

Primeira edição com 48 seleções terá 104 partidas e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brasil durante amistoso contra o Panamá
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O principal evento do futebol mundial está de volta. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), marcando o início de uma edição histórica da competição. A partida de abertura será entre México e África do Sul, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Pela primeira vez desde a criação do torneio, em 1930, a Copa contará com 48 seleções participantes. O aumento no número de vagas faz parte do projeto da Fifa para ampliar a presença de diferentes continentes na principal competição do futebol e proporcionar mais oportunidades para países que raramente conseguiam chegar ao Mundial.

As seleções foram distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para a fase eliminatória, assim como os oito melhores terceiros colocados. Com isso, a competição passa a ter uma fase de mata-mata mais extensa, começando já nos 16 avos de final.

Além do novo formato, esta também será a primeira Copa do Mundo realizada simultaneamente por três países. Estados Unidos, México e Canadá dividem a organização do torneio, que terá jogos espalhados por diversas cidades da América do Norte. Ao todo, serão 104 partidas, número recorde na história da competição.

A ampliação do Mundial também permitiu a presença de seleções estreantes. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão disputarão uma Copa do Mundo pela primeira vez e tentam surpreender logo em sua estreia no maior palco do futebol internacional.

Brasil busca encerrar jejum e conquistar o hexacampeonato

Único pentacampeão mundial, o Brasil inicia mais uma campanha cercado por expectativa. A Seleção não conquista a Copa do Mundo desde 2002 e tenta encerrar um jejum que já dura 24 anos.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega ao torneio após um ciclo de renovação e deposita suas esperanças em uma geração que mistura juventude e experiência. O objetivo é recolocar o país no topo do futebol mundial e conquistar o tão sonhado hexacampeonato.

Integrante do Grupo C, a Seleção terá pela frente Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. A estreia acontece no sábado (13), diante dos marroquinos, em Nova Jersey.

Jogos do Brasil na fase de grupo

Brasil x Marrocos
13 de junho (sábado), às 19h
MetLife Stadium — Nova Jersey/Nova York (EUA)

Brasil x Haiti
19 de junho (sexta-feira), às 21h30
Lincoln Financial Field — Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil
24 de junho (quarta-feira), às 19h
Hard Rock Stadium — Miami (EUA)

Grupos da Copa do Mundo

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca
  • Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
  • Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
  • Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
Assuntos Relacionados
Taça da Copa do Mundo exibida em um estádio com bandeiras de países

Jogada

Palpitometro: Especialistas do Jogada dizem quem será o campeão e o craque da Copa do Mundo 2026

Maior torneio de futebol do mundo começa nesta quinta-feira (11)

Vladimir Marques Há 2 horas
Brasil

Jogada

Maior Copa do Mundo da história começa nesta quinta-feira (11)

Primeira edição com 48 seleções terá 104 partidas e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

Liuê Góis Há 2 horas
técnico

Jogada

Ex-zagueiro da Seleção, Ricardo Rocha é preso antes de embarcar para a Copa do Mundo

Campeão do mundo com a Seleção em 1994 foi abordado antes de embarcar para os Estados Unidos; defesa afirma que a medida já foi revogada

Redação 10 de Junho de 2026

Jogada

Ceará vence Avaí no PV e se aproxima do G6 da Série B

Vozão venceu com gols de Julio César e Melk

Vladimir Marques 10 de Junho de 2026
video neymar

Jogada

Neymar tem primeiro contato com bola antes do treino da Seleção Brasileira

Camisa 10 tem contato durante aquecimento, mas não vai ao gramado para treino

Redação 10 de Junho de 2026
jogadores

Jogada

Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar: veja os números dos craques que se despedem da Copa em 2026

Mundial terá início no dia 11 de junho

Crisneive Silveira 10 de Junho de 2026