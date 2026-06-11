Maior Copa do Mundo da história começa nesta quinta-feira (11)

O principal evento do futebol mundial está de volta. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), marcando o início de uma edição histórica da competição. A partida de abertura será entre México e África do Sul, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Pela primeira vez desde a criação do torneio, em 1930, a Copa contará com 48 seleções participantes. O aumento no número de vagas faz parte do projeto da Fifa para ampliar a presença de diferentes continentes na principal competição do futebol e proporcionar mais oportunidades para países que raramente conseguiam chegar ao Mundial.

As seleções foram distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para a fase eliminatória, assim como os oito melhores terceiros colocados. Com isso, a competição passa a ter uma fase de mata-mata mais extensa, começando já nos 16 avos de final.

Além do novo formato, esta também será a primeira Copa do Mundo realizada simultaneamente por três países. Estados Unidos, México e Canadá dividem a organização do torneio, que terá jogos espalhados por diversas cidades da América do Norte. Ao todo, serão 104 partidas, número recorde na história da competição.

A ampliação do Mundial também permitiu a presença de seleções estreantes. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão disputarão uma Copa do Mundo pela primeira vez e tentam surpreender logo em sua estreia no maior palco do futebol internacional.

Brasil busca encerrar jejum e conquistar o hexacampeonato

Único pentacampeão mundial, o Brasil inicia mais uma campanha cercado por expectativa. A Seleção não conquista a Copa do Mundo desde 2002 e tenta encerrar um jejum que já dura 24 anos.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega ao torneio após um ciclo de renovação e deposita suas esperanças em uma geração que mistura juventude e experiência. O objetivo é recolocar o país no topo do futebol mundial e conquistar o tão sonhado hexacampeonato.

Integrante do Grupo C, a Seleção terá pela frente Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. A estreia acontece no sábado (13), diante dos marroquinos, em Nova Jersey.

Jogos do Brasil na fase de grupo

Brasil x Marrocos

13 de junho (sábado), às 19h

MetLife Stadium — Nova Jersey/Nova York (EUA)

Brasil x Haiti

19 de junho (sexta-feira), às 21h30

Lincoln Financial Field — Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil

24 de junho (quarta-feira), às 19h

Hard Rock Stadium — Miami (EUA)

Grupos da Copa do Mundo