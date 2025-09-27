Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palermo manda recado para torcida do Fortaleza e explica escolha por Deyverson

O técnico argentino celebrou o resultado positivo contra o Sport

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 20:38)
Alexandre Mota
Legenda: O técnico argentino Martín Palermo conquistou a segunda vitória à frente do Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza venceu e respirou na Série A de 2025. Na Arena Castelão, o time cearense aplicou 1 a 0 no Sport, neste sábado (27), e chegou aos 21 pontos e seguiu na vice-lanterna, mas reduziu a distância para sair do Z-4 momentaneamente para quatro pontos. Em coletiva, o técnico argentino Martín Palermo explicou a projeção dos confrontos e mandou um recado para a torcida tricolor.

"Falamos no início da semana do jogo do Sport, que tínhamos essa sequência de três partidas (Sport, São Paulo e Juventude), em que dois jogos eram em casa, com a nossa gente. E sabendo que Sport e o Juventude são rivais que estão lutando nessa zona de rebaixamento, mas no meio tem o São Paulo, que tem outro nível, outra circunstância, então precisamos ver o quanto o São Paulo está afetado pela saída da Copa (Libertadores). No fim, o que importa mesmo é a confiança que transmitimos de dentro de campo para a arquibancada, e é isso que precisávamos. Preciso que os torcedores creiam no elenco, creiam que é possível,  creiam que vamos fazer tudo o que for possível, até último momento, para reverter a situação, porque eu me senti identificado com a entrega, como se defenderam como equipe, e isso é importante para mim como o treinador. Quando temos uma rotação no time, os que entram já respondem, e isso é muito gratificante pra mim, pois apesar de algum momento eles não jogaram,  quando são utilizados, eles respondem de boa forma, e isso significa que todos estão preparados e comprometidos com o Fortaleza".
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

Sob o comando de Palermo, o Fortaleza tem duas vitórias (Vitória-BA e Sport) e uma derrota (Palmeiras), somando então seis de nove pontos disputados. O foco interno do clube é diminuir ainda mais essa margem da zona ao longo dessa sequência, conquistando os resultados dentro de casa.

Palermo explica escolha por Deyverson no Fortaleza

Deyverson em ação pelo Fortaleza
Legenda: O atacante Deyverson foi titular na vitória do Fortaleza contra o Sport
Foto: Ismael Soares / SVM

Logo, a vitória diante do Sport tem um peso anímico muito importante para o grupo. Em paralelo, Palermo também repetiu a base da escalação, com três mudanças: o retorno do goleiro João Ricardo (voltando do DM), a estreia do zagueiro Lucas Gazal (na vaga de Brítez) e do atacante Deyverson (ganhou disputa com Lucero e Bareiro). Na coletiva, o técnico explicou a opção pelo centroavante.

"Os três (Deyverson, Lucero e Bareiro) são centroavantes que eu gosto. O que se pede mais é gols e eles não conseguiram dar ao time, mas há variáveis e jogamos. O jogo era contra um time que tinha bom jogo aéreo, então Deyverson poderia ajudar nessas disputas e também defensivamente, na bola parada, pois era um jogo bem difícil. A rotação dá uma possibilidade para qualquer um deles marcar gols, mas o esforço de Deyverson, de todo tempo ficar exigindo a defesa, faz o companheiro utilizá-lo com bolas em disputa, facilitando na frente. Depois com Crispim e Guzmán, era o jogo que buscamos na disputa, e muitas situações de perigo ocorreram com essa via, então eu creio que são atacantes que eu confio muito e em algum momento vão marcar gols".
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

Com contrato no Fortaleza até o fim de 2026, Deyverson alternou entre titular e reserva durante a passagem pelo Pici. Com o então treinador português Renato Paiva, foi afastado do elenco, mas terminou reintegrado por Palermo, que concede espaço nos dois últimos jogos à frente do Fortaleza.

O próximo jogo será quinta-feira (2). Na ocasião, encara o São Paulo, às 19h30, na Arena Castelão.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Na luta pela permanência, Fortaleza aplica rebaixamento moral do Sport

teaser image
Jogada

Com nova vitória, Fortaleza mantém tabu de 45 anos contra o Sport em casa

teaser image
Jogada

Fortaleza vence Sport em confronto direto e ganha fôlego por permanência na Série A

Assuntos Relacionados