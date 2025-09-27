Palermo manda recado para torcida do Fortaleza e explica escolha por Deyverson

O Fortaleza venceu e respirou na Série A de 2025. Na Arena Castelão, o time cearense aplicou 1 a 0 no Sport, neste sábado (27), e chegou aos 21 pontos e seguiu na vice-lanterna, mas reduziu a distância para sair do Z-4 momentaneamente para quatro pontos. Em coletiva, o técnico argentino Martín Palermo explicou a projeção dos confrontos e mandou um recado para a torcida tricolor.

"Falamos no início da semana do jogo do Sport, que tínhamos essa sequência de três partidas (Sport, São Paulo e Juventude), em que dois jogos eram em casa, com a nossa gente. E sabendo que Sport e o Juventude são rivais que estão lutando nessa zona de rebaixamento, mas no meio tem o São Paulo, que tem outro nível, outra circunstância, então precisamos ver o quanto o São Paulo está afetado pela saída da Copa (Libertadores). No fim, o que importa mesmo é a confiança que transmitimos de dentro de campo para a arquibancada, e é isso que precisávamos. Preciso que os torcedores creiam no elenco, creiam que é possível, creiam que vamos fazer tudo o que for possível, até último momento, para reverter a situação, porque eu me senti identificado com a entrega, como se defenderam como equipe, e isso é importante para mim como o treinador. Quando temos uma rotação no time, os que entram já respondem, e isso é muito gratificante pra mim, pois apesar de algum momento eles não jogaram, quando são utilizados, eles respondem de boa forma, e isso significa que todos estão preparados e comprometidos com o Fortaleza". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Sob o comando de Palermo, o Fortaleza tem duas vitórias (Vitória-BA e Sport) e uma derrota (Palmeiras), somando então seis de nove pontos disputados. O foco interno do clube é diminuir ainda mais essa margem da zona ao longo dessa sequência, conquistando os resultados dentro de casa.

Palermo explica escolha por Deyverson no Fortaleza

Legenda: O atacante Deyverson foi titular na vitória do Fortaleza contra o Sport Foto: Ismael Soares / SVM

Logo, a vitória diante do Sport tem um peso anímico muito importante para o grupo. Em paralelo, Palermo também repetiu a base da escalação, com três mudanças: o retorno do goleiro João Ricardo (voltando do DM), a estreia do zagueiro Lucas Gazal (na vaga de Brítez) e do atacante Deyverson (ganhou disputa com Lucero e Bareiro). Na coletiva, o técnico explicou a opção pelo centroavante.

"Os três (Deyverson, Lucero e Bareiro) são centroavantes que eu gosto. O que se pede mais é gols e eles não conseguiram dar ao time, mas há variáveis e jogamos. O jogo era contra um time que tinha bom jogo aéreo, então Deyverson poderia ajudar nessas disputas e também defensivamente, na bola parada, pois era um jogo bem difícil. A rotação dá uma possibilidade para qualquer um deles marcar gols, mas o esforço de Deyverson, de todo tempo ficar exigindo a defesa, faz o companheiro utilizá-lo com bolas em disputa, facilitando na frente. Depois com Crispim e Guzmán, era o jogo que buscamos na disputa, e muitas situações de perigo ocorreram com essa via, então eu creio que são atacantes que eu confio muito e em algum momento vão marcar gols". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Com contrato no Fortaleza até o fim de 2026, Deyverson alternou entre titular e reserva durante a passagem pelo Pici. Com o então treinador português Renato Paiva, foi afastado do elenco, mas terminou reintegrado por Palermo, que concede espaço nos dois últimos jogos à frente do Fortaleza.

O próximo jogo será quinta-feira (2). Na ocasião, encara o São Paulo, às 19h30, na Arena Castelão.