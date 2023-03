Público de Flamengo x Independiente del Valle bate recorde do Maracanã

O jogo entre Flamengo x Independiente del Valle, pela Recopa Sul-Americana, nesta terça-feira (1), marcou a quebra de recorde de público do Maracanã. A marca anterior era de 69.997 presentes no jogo entre Flamengo e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2022. O público presente de 71.411 foi o maior do estádio em jogos entre clubes após a reforma.

Com 65.739 torcedores pagantes, este se tornou o segundo melhor público do futebol do Brasil em 2023. A melhor marca pertence à final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, com 67.422 torcedores pagantes.

O São Paulo é o dono do terceiro melhor público do ano, com 54.970 mil torcedores pagantes jogando em casa na derrota para o Corinthians no Campeonato Paulista.

MAIORES PÚBLICOS PAGANTES

(Fonte: Espião Estatístico)

1. Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa)

Mané Garrincha | Público Pagante: 67.422

​2. Flamengo 1 (4 x 5) 0 Independiente del Valle (Recopa)

Maracanã | Público Pagante: 65.739

3. São Paulo 1 x 2 Corinthians (Paulista)

Morumbi | Público Pagante: 54.970

4. Fluminense 2 x 0 Vasco (Carioca)

Maracanã | Público Pagante: 54.180

5. São Paulo 0 x 1 São Bernardo

Morumbi | Público Pagante: 52.602