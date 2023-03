Flamengo perde título da Recopa nos pênaltis; Landázuri, ex-Fortaleza marca em cobrança decisiva

Foi sofrido demais. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, o Flamengo somou o terceiro fracasso em torneios disputados no ano, nesta terça-feira, ao perder nos pênaltis para o Independiente del Valle, no Maracanã, por 5 a 4, após vencer no tempo normal por 1 a 0. O time equatoriano ficou com o seu primeiro título da Recopa Sul-Americana, após vencer no Equador por 1 a 0.

E o herói do título, foi um ex-jogador do Fortaleza, o lateral Landázuri, que converteu o pênalti decisivo. O jogador, que começou na base do time equatoriano, jogou no Fortaleza em 2022, mas retornou após 20 jogos e passagem sem brilho no Leão.

O meia uruguaio Arrascaeta foi do céu ao inferno, pois marcou o gol no tempo normal, aos 50 minutos da etapa final, mas errou a cobrança de pênalti.

Legenda: O jogo no Maracanã foi tenso e com domínio do Flamengo, principalmente no 1º tempo Foto: DOUGLAS SHINEIDR / AFP

Pressão

Os mais de 71 mil torcedores presentes ao Maracanã cobraram muito o elenco e o treinador português, que somaram derrotas também na decisão da Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, e na semifinal do Mundial de Clubes, diante do Al-Hilal. Gritos de 'time sem vergonha' foram ouvidos vindos das arquibancadas nos minutos finais do tempo normal.

O clima só mudou com o gol de Arrascaeta nos acréscimos, aos 50 minutos. A torcida ficou eufórica e o time do Flamengo ganhou confiança para ir ao ataque, deixando o Del Valle encurralado em seu campo. Apesar do domínio, a equipe rubro-negra não conseguiu furar o bloqueio equatoriano e disputa foi para os pênaltis.

Legenda: Arrascaeta fez o gol que levou o jogo para os pênaltis, mas perdeu sua cobrança Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Derrota nos pênaltis

Nos pênaltis, o Del Valle foi perfeito: Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke e Landázuri marcaram. Já pelo Flamengo, Arrascaeta perdeu, enquanto David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabriel Barbosa marcaram.