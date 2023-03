Libertadores: Cerro Porteño vence Curicó, se classifica e aguarda Fortaleza ou Maldonado

O Cerro Porteño venceu o Curicó Unido/CHI por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no estádio La Olla, no Paraguai, e se classificou para a 3ª Fase eliminatória da Libertadores.

Robert Morales, aos seis minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória e da classificação. O atacante Churín ainda perdeu um pênalti pelo Cerro.

Aguardando rival

No jogo de ida, o Ciclón havia vencido fora de casa, também por 1 a 0. Com o resultado, o time paraguaio espera o vencedor de Fortaleza e Maldonado, para um confronto que dará vaga na fase de Grupos da Libertadores.

O Tricolor de Aço joga contra o Maldonado na quinta-feira (2), às 21 horas no Castelão e se classifica se vencer, já que no jogo de ida, as duas equipes empataram em 0 a 0, no Uruguai.