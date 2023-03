Copa do Brasil de 2023 definiu mais times classificados da 1ª Fase nesta terça-feira; veja lista

A Copa do Brasil de 2023 teve continuidade nesta terça-feira (28), com mais 5 confrontos da 1ª Fase. Ao todo, a competição reúne 40 duelos, em jogos únicos, para definir os classificados ao mata-mata da 2ª Fase.

Apenas os participantes da Libertadores - como é o caso do Fortaleza - além dos vencedores da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde entram a partir da 3ª Fase.

A 1ª fase da Copa do Brasil está programa para ocorrer entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. Pelo regulamento, em caso de empate, o time visitante garante classificação. O mando de campo é definido via ranking da CBF: o melhor ranqueado atua fora, como é o caso do Ceará, que encara a Caldense-MG nesta quarta (1º), no Ronaldão-MG, às 21h30.



Visitantes avançam

Nesta terça-feira, todos os visitantes passaram de fase. Às 15h30, o Ferroviário venceu o Resende por 2 a 1 e avançou.

Com empates, os favoritos Santa Cruz, América/MG e Vila Nova/GO avançaram. O Santa só se classificou contra o Democrata/MG com gol nos acréscimos, marcado por Pipico.

Já o único time de Série A em campo nesta terça, o Coelho abriu o placar com Wellington Paulista, de pênalti, sofreu um gol do Tocantinópolis, nos acréscimos, com Chico Bala, mas avançou.

O Vila, da Série B, empatou aos 20 do 2º tempo com Lourenço e saiu do sufoco para a vaga.

Outro time de Série B, a Ponte Preta, passou fácil, ao golear o Fluminense/PI por 4 a 0



CLASSIFICADOS DESTA TERÇA

Ferroviário

Santa Cruz-PE

América-MG

Vila Nova-GO

Ponte Preta