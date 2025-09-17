Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Próximo adversário no Fortaleza na Série A, Palmeiras vence River Plate fora pela Libertadores

Verdão venceu por 2x1 no Monumental de Nuñez pelo jogo de ida das quartas de final

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:43)
Jogada
Legenda: O Palmeiras venceu o River na Argentina pela Libertadores
Foto: Juan MABROMATA / AFP

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o River Plate na noite desta quarta-feira (17), por 2x1 no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O Verdão abriu dois gols no 1º tempo, com Gustavo Goméz aos 5 minutos e Victor Roque, aos 41 minutos, mas Martínez Quarta diminuiu aos 43 do 2º tempo.

Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, para avançar. Se o River vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Mas antes de encarar o time argentino na volta, o Palmeiras recebe o Fortaleza, às 21 horas no sábado (21), no Allianz Parque. A tendência é que o técnico Abel Ferreira poupe titulares contra o Leão.

Uma provável escalação contra o Fortaleza é:  Marcelo Lomba, Micael, Bruno Fuchs e Agustín Giay, Jefté, Emiliano Martínez, Maurício, Raphael Veiga, Allan, Facundo Torres, Ramón Sosa e Bruno Rodrigues.

Assuntos Relacionados

Jogada

Próximo adversário no Fortaleza na Série A, Palmeiras vence River Plate fora pela Libertadores

Verdão venceu por 2x1 no Monumental de Nuñez pelo jogo de ida das quartas de final

Vladimir Marques Há 1 hora
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Antes mesmo da publicação do edital do pleito, existem candidatos anunciados e contestação na Justiça Desportiva

Brenno Rebouças 17 de Setembro de 2025

Jogada

Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão e deixa clube na Austrália

Valor da dívida chega a quase meio milhão de reais

Redação 17 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

De olho no Bahia, Condé faz trabalho com elenco dividido por setores

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Redação 17 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará disputará Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina na Paraíba em outubro

A Seleção Cearense está no Grupo A, ao lado da Seleção Brasileira e da Seleção de Pernambuco

Redação 17 de Setembro de 2025

Jogada

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Redação 17 de Setembro de 2025