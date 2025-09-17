Próximo adversário no Fortaleza na Série A, Palmeiras vence River Plate fora pela Libertadores
Verdão venceu por 2x1 no Monumental de Nuñez pelo jogo de ida das quartas de final
Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o River Plate na noite desta quarta-feira (17), por 2x1 no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
O Verdão abriu dois gols no 1º tempo, com Gustavo Goméz aos 5 minutos e Victor Roque, aos 41 minutos, mas Martínez Quarta diminuiu aos 43 do 2º tempo.
Com o resultado, o Palmeiras joga pelo empate no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, para avançar. Se o River vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Mas antes de encarar o time argentino na volta, o Palmeiras recebe o Fortaleza, às 21 horas no sábado (21), no Allianz Parque. A tendência é que o técnico Abel Ferreira poupe titulares contra o Leão.
Uma provável escalação contra o Fortaleza é: Marcelo Lomba, Micael, Bruno Fuchs e Agustín Giay, Jefté, Emiliano Martínez, Maurício, Raphael Veiga, Allan, Facundo Torres, Ramón Sosa e Bruno Rodrigues.