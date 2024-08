Próximo adversário do Ceará na Série B, Amazonas venceu três das últimas cinco partidas

A equipe do Amazonas, próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro Série B, vem de um momento crescente no torneio. A Onça-Pintada venceu três das suas últimas cinco partidas disputadas, todas pela Segundona.

Neste recorte, foram três disputas em casa e duas fora, totalizando sete gols pró e quatro contra. As vitórias aconteceram em todos os jogos que a equipe do norte atuou em seus domínios.

Veja os últimos cinco jogos do Amazonas:

24/08/2024 - Santos 0 x 0 Amazonas

20/08/2024 - Amazonas 2 x 1 Ponte Preta

17/08/2024 - Amazonas 2 x 0 CRB

10/08/2024 - Sport 3 x 2 Amazonas

03/08/2024 - Amazonas 1 x 0 Ituano

Se ampliarmos esse recorte, a equipe comandada por Rafael Lacerda perdeu apenas duas partidas das últimas dez que disputou. Além dos reveses, foram somados também quatro vitórias e quatro empates.

O jogo

Amazonas e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (1), às 16 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia. O time cearense ocupa a quinta posição, já a Onça é a 12ª colocada do torneio.